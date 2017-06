(red) - Die Auswertung des bundesweiten ADFC-Fahrradklimatests 2016 ergab für Filderstadt wieder gute Platzierungen. 593 Kommunen kamen in die Wertung, da für diese die erforderliche Mindestteilnehmerzahl erreicht wurde. Filderstadt belegt mit der Note 2,92 in Baden-Württemberg bei Städten unter 50 000 Einwohner nach Rutesheim (2,61) den zweiten Platz. Bad Dürrheim wurde mit 3,03 Drittplatzierter. Der Durchschnitt bei dieser Einwohnergröße liegt für BadenWürttemberg bei 3,78. Im Land kamen 65 Kommunen in die Wertung. 2012 lag Filderstadt mit der Note 2,74 an erster Stelle unter 41 bewerteten Kommunen. Bundesweit bedeuten die 2,92 unter