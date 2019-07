BaltmannsweilerOhrenbetäubend ist der Lärm, als sich der gelbe Hubschrauber knapp über den Baumwipfeln der Lichtung nähert. Rund 20 Meter unterhalb des Helikopters schwingt ein Kübel an langen Stahlseilen. Der Hubschrauber sinkt genau so weit in Richtung Boden, dass der Stahlkübel auf dem Waldboden aufsetzt, dann bleibt er in der Luft stehen. Sofort setzt sich ein Radlader in Bewegung, der eine gewaltige Schaufel Kalkgemisch in den Kübel schüttet. Keine zehn Sekunden dauert dieses „Auftanken“. Kaum ist der Kübel voll, steigt der Hubschrauber wieder über die Baumkronen auf und zieht weiter seine Bahnen.

Alle zwei bis drei Minuten – etwa 150 Mal pro Tag – wiederholt sich dieses Schauspiel, während im Schurwald die sogenannte Bodenschutzkalkung läuft. „Der Kübel fasst eine Tonne, pro Hektar bringen wir aber drei Tonnen Kalk aus“, erklärt Elke Rimmele-Mohl, die für das Forstamt des Landkreises Esslingen die Einsatzleitung für die Aktion innehat. „Da kann man sich ausrechnen, wie oft wir für die insgesamt 500 Hektar in die Luft gehen müssen.“

Seit Montag wird in Baltmannsweiler gekalkt. Grund dafür ist eine Übersäuerung des Bodens. „Ein großer Teil des Problems stammt noch aus Altlasten der 70er und 80er Jahre“, sagt Helmut Glowania, der Revierförster für Baltmannsweiler und Aichwald. Schwefel- und Stickstoffeinlagerungen durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, durch Verkehr, Industrie und Landwirtschaft haben den Wäldern über die Jahrzehnte zugesetzt. „Der Wald steht unter Stress, sowohl durch die langen Dürreperioden als auch durch die Übersäuerung.“

Mit dem Dolomitkalk sollen dem Waldboden Nährstoffe zurückgegeben werden, insgesamt soll der pH-Wert des Erdreiches verbessert werden. Seit 1983 werden in Baden-Württemberg solche Kalkungen durchgeführt – zehn Jahre hat ein Waldstück dabei in der Regel, bevor das nächste Mal gekalkt wird. Ziel ist es, den Wald soweit möglich in einen vorindustriellen Stand zurückzuversetzen. Der Kalk wird entweder mit Hubschraubern oder mithilfe eines Gebläses verteilt, das auf einem Unimog angebracht ist. Für den Schurwald, so Rimmele-Mohl, bietet sich aber nur die Variante mit dem Hubschrauber an. „Das hat zwei Gründe: Zum einen ist die Landschaft im Schurwald sehr unruhig und wild – es gibt Bergrücken, die von tiefen Klingen durchzogen werden. Da kommen die Unimogs schlichtweg nicht durch.“ Der zweite Grund ist das sogenannte Grüne Besenmoos, eine gefährdete Moosart. „Das darf nur von oben bekalkt werden“, so die Einsatzleiterin.

Zwar läuft die Aktion landesweit schon einige Jahrzehnte, der Kreis Esslingen ist in diesem Jahr aber das erste Mal dabei. Von 6500 Hektar Staatswald müssen im Kreis insgesamt 3700 mit einem Kalk- beziehungsweise Kalk-Holzasche-Gemisch behandelt werden. „Wir steigen jetzt in diesem Jahr aber erst einmal mit 500 Hektar ein, um das durchzuexerzieren und Erfahrungen zu sammeln“, sagt Rimmele-Mohl. In den kommenden Jahren werden dann die restlichen Gebiete gekalkt, die von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg zur Bodenschutzkalkung empfohlen wurden.

Billig sind diese Erfahrungswerte nicht. Rund 400 Euro kostet jeder Hektar, der gekalkt werden muss. Insgesamt 200 000 Euro werden in den kommenden Wochen in den Schurwald geblasen. Dem Kreis selbst entstünden aber kaum Kosten. 45 Prozent der Bodenschutzkalkung werden von der Europäischen Union gefördert, den Rest übernimmt das Land.

Bildergalerie: Kalken aus der Luft

Der Hubschrauber steigt morgens gegen 8 Uhr das erste Mal auf und fliegt bis 18 Uhr fast ohne Unterbrechung. „Unser Pilot landet eigentlich nur, wenn er Benzin oder eine Pause braucht“, berichtet Tobias Kienzler. Kienzler ist ebenfalls Hubschrauberpilot und ist bei dem Einsatz auf dem Schurwald sozusagen das Bodenpersonal des Neuensteiner Dienstleisters Helix, der seit 30 Jahren solche Kalkungen durchführt. „Unser Pilot Achim Widmann hat 20 000 Flugstunden hinter sich, der weiß genau, was er tut“, sagt Kienzler. „Die Gebiete, die gekalkt werden müssen, sind genau vorgegeben und in ein Gerät im Cockpit einprogrammiert.“

Dennoch sei es notwendig, den Flugplan an das Wetter anzupassen. „Wenn es zum Beispiel so einen böigen Wind gibt wie am Montagnachmittag, dann bekommt der Pilot schon Schwierigkeiten“, so Kienzler. Bei Starkregen, Gewitter oder Nebel dagegen kann der Hubschrauber nicht aufsteigen. „Darum haben wir auch ein paar Tage extra als Puffer eingeplant“, sagt Rimmele-Mohl. Auch innerhalb eines Tages können sich die Windverhältnisse ändern. Darauf muss der Pilot reagieren und seine Flüge entsprechend anpassen. „Nachmittags frischt der Wind meistens aus, darum ist es ratsam, morgens am Waldrand zu streuen und nachmittags im Waldinneren“, so Kienzler. Das minimiere das Risiko, dass der Kalkstaub zum Beispiel auf die Straße weht.

Um die Staubbelastung für die Bevölkerung zu reduzieren, wird der Kalk nicht knochentrocken in den Wald gestreut. „Wir nennen das erdfeucht“, erklärt die Einsatzleiterin. „Dadurch wird der Kalk auch nicht so sehr verweht, wenn es etwas mehr Wind gibt.“ Um zu gewährleisten, dass der Kalk nicht zusammenklebt und die ideale Feuchtigkeit hat, kann er nicht zu lange gelagert werden. „Wir bekommen meist morgens und nachmittags eine Fuhre Kalk direkt auf den Hubschrauberlandeplatz geliefert“, sagt Kienzler.

Noch bis voraussichtlich Donnerstag wird in Baltmannsweiler gekalkt. So lange ist auch der Wald gesperrt. An den Wegen hängt rot-weißes Absperrband mit Warnungen wie „Betreten verboten – Lebensgefahr“. Laut Forstamt werden diese Absperrungen auch kontrolliert. „Das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Rimmele-Mohl. Zwar sei der Kalk nicht gesundheitsschädlich für Mensch oder Tier, „aber es kann natürlich passieren, dass der Radlader einen Stein vom Waldboden mit in den Kübel lädt oder dass der Kalk sich in Platten löst und zu Boden fällt.“

Wenn die Bodenkalkung in Baltmannsweiler beendet ist, geht sie in anderen Teilen des Reviers weiter. „In der nächsten Woche wird am Schlierbach in der Nähe von Hohengehren gekalkt“, sagt Rimmele-Mohl. „In der Woche darauf ist der Aichwald an der Reihe.“ Auf dem Plan stehen außerdem Schanbach und Krummhardt.

In diesem Jahr wird im Kreis Esslingen nur Staatswald – also Forst im Besitz des Landes Baden-Württemberg gekalkt. „Aber auch Kommunen haben Anspruch auf Förderung für die Bodenschutzkalkung von kommunalen Waldstücken“, erklärt Rimmele-Mohl. „Der Fördersatz liegt dann bei 90 Prozent der Nettokosten.“ Einen direkten Gegenwert für das ausgegebene Geld bekomme die Gemeinde durch ihren finanziellen Einsatz zwar nicht, aber es sei nachgewiesen, dass sich nach einigen Jahren in den gekalkten Gebieten die Regenwurmpopulation erhole und die Bäume tiefere und feinere Wurzeln ausbildeten. „Das ist gut für die Standfestigkeit der Bäume, aber es erlaubt ihnen auch, in Dürreperioden das wenige Wasser besser zu nutzen“, erklärt Revierförster Glowania. Auch zu bedenken sei, dass große Mengen des Trinkwassers durch Waldstücke gefiltert würden. „Bäume haben als Verwerter des Klimakillers CO2 eine große Bedeutung für das Trinkwasser“, so Glowania.

„Wenn man bedenkt, dass die Bodenschutzkalkung dem Wald und damit auch den Menschen gut tut, ist die Lärmbelästigung durch den Hubschrauber vielleicht etwas einfacher zu ertragen“, so die Einsatzleiterin. „Das ist eben der Charakter der Nachhaltigkeit: Man tut etwas für die nachfolgenden Generationen.“