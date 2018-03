In Plochingen kommt mit den um 900 000 Euro aufgestockten Mitteln neue Dynamik in die Sanierung Innenstadt/Kirchberg. Dabei geht es um die Fortsetzung der Sanierung der Schorndorfer Straße und der bei­den stadteigenen Gebäude Markt­straße 36 und 38 am Marktplatz. In Deizisau wird mit ebenfalls 900 000 Euro die Ortskernsanierung II mit Umbau des Kindergartens und der alten Schule gefördert. Baltmannsweiler erhält 690 000 Euro für den dritten Abschnitt der Sanierung im Ortsteil Hohengehren.Mit der Städtebauförderung setze das Wirtschaftsministerium wichtige Impulse für starke und lebendige Zentren und eine nachhaltige, flächen- und ressourcenschonende