Impressionen vom anderen Ende der Welt

FILDERSTADT: Ausstellung mit Aufnahmen des Fotoclubs und des Partnervereins in Neuseeland

(gg) - Landschaften in Mitteleuropa und auf der anderen Seite der Erdkugel künstlerisch abgelichtet: Das und mehr können Besucher der neuen Ausstellung in der Städtischen Galerie Filderstadt in Bonlanden sehen. Neben Mitgliedern des Fotoclubs Filderstadt stellen auch 18 Hobbyfotografen des Partnervereins in Neuseeland aus.