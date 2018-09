Esslingen (rok) - Der Landkreis Esslingen hat einen neuen Imagefilm über den Kreis produzieren lassen. Der neue Werbeträger unter dem Titel „Natur, Kultur und Wirtschaft am Neckar - zwischen Biosphäre und Messe“ gibt in fünf Minuten einen Überblick über den Landkreis. Ein Film, der Lust auf den Landkreis machen will mit ungewöhnlichen Perspektiven und eigens komponierter Filmmusik. Nicht Zahlen, Daten und Fakten standen bei der Produktion im Vordergrund, sondern Emotionen durch schöne Bilder. Hergestellt wurde der Film von der Medienfabrik Storz aus Esslingen. Vornehmliches Produktionsgerät war eine hochwertige Filmdrohne für Aufnahmen