Auch in Plochingen führt kein Weg an Steuererhöhungen vorbei. Das liegt zum einen an den Schulden, die den Haushalt allein mit 320 000 Euro belasten werden. Das liegt zum anderen an der erhofften Förderung in Höhe von 800 000 Euro aus dem Ausgleichsstock. Denn wie kann die Stadt Mittel als strukturschwache Kommune erwarten, wenn sie andererseits ihre Steuerspielräume nicht ausschöpft? Moderate Steigerungen der Steuerhebesätze sind deshalb unumgänglich. Dass die Gewerbesteuer um 40 statt nur 20 Punkte steigen wird, wie es die OGL-Fraktion im Gemeinderat möchte, ist jedoch nicht zu erwarten. Dagegen