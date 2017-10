Anzeige

(red) - Die Netze BW erneuert die Strom- und Gasleitungen Im Kranich in Plochingen. Die Stromversorgung wird auf Erdkabel umgerüstet. Zudem werden die Erdgasleitungen erneuert. Die Tiefbauarbeiten haben an der Umspannstation im Pfostenbergweg beim Gebäude 14 begonnen. Dort werden die neuen Stromkabel in das bestehende Netz eingebunden. Die Gasleitungen werden auf Höhe der Einmündung der Straße Im Kranich in den Pfostenbergweg ins vorhandene Netz eingebunden. Sobald die Erdkabel verlegt sind, baut die Netze BW die Freileitungen und Dachständer ab. Während der Bauzeit wird die Straße Im Kranich von 8 Uhr bis 17 Uhr abschnittsweise