FilderstadtSie gehört zu Weihnachten wie die Gans oder der Tannenbaum: die Krippe. Sie macht nicht nur die Bedeutung des Festes, die Geburt Jesu, anschaulich. Die Weihnachtskrippe vermittelt auch ein Stück familiärer Geborgenheit und hat in vielen Haushalten Tradition. In diese wohlige Weihnachtsatmosphäre können Besucher des Filderstadtmuseums in Bonlanden eintauchen. Im historischen Ambiente des ehemaligen Rathauses zeigt die Sammlerin Sylvia Schmon aus Grafenberg einen Großteil ihrer Krippenkollektion, die sie in 30 Jahren zusammengetragen hat.

„Zu Bethlehem geboren“ lautet der Titel der Ausstellung. Er bezieht sich auf den weihnachtlichen