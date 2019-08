KöngenSoßen sind die Spezialität von Oliver Döbber. Da macht der Küchenchef des Restaurants Ochsen in Köngen keinen Hehl aus seinen schwäbischen Wurzeln. In dem Lokal, das der Freizeitjäger in stundenlanger Eigenarbeit mit Holz, Epoxitharz und historischen Werkzeugen aus der Landwirtschaft umgestaltet hat, liegt der Schwerpunkt auf regionaler Küche. Und die Qualität muss stimmen.

Hausgemachte Kutteln schmort Döbber in einem kräftigen Trollingersößle, dazu gibt es köstlich krosse Bratkartoffeln mit perfekter Zwiebelnote (10,50 Euro). Diese Innereien aus der Landmetzgerei muss man mögen. Der Küchenchef des „Ochsen“ hat sich zum Ziel gesetzt, in dem