Ilaida liebt Kinder und Käse

Intensive Begegnungen mit Hund in der Kita Burggärtle

Einmal in der Woche bringt Erzieherin Brigitte Ziehl ihren Hund Ilaida mit in die Kita Burggärtle in Köngen. Der Golden Retriever ist längst der Liebling der Kinder.