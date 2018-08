PlochingenDie Plochinger schätzen ihren Bahnhof. Bringt er ihnen doch mehr Mobilität als in vielen anderen Städten dieser Größenordnung. Vor und neben dem Empfangsgebäude sehen sie aber durchaus Handlungsbedarf. Nicht nur bei dem in die Jahre gekommenen Busbahnhof, den die Stadt aufwerten will. Auch die Tatsache, dass die Stadt den Bahnhofsvorplatz von der Bahn gekauft hat und neu ordnen will, begrüßen die meisten Gäste, die sich am Dienstag zur EZ-Sommerredaktion am Plochinger Fischbrunnen eingefunden haben. Ob Plochingen aber auch das Geld für eine wirklich gute Lösung habe, fragten sich einige. Denn wenn man im Rathaus gleichzeitig überlege, die