Kreis EsslingenSie sind groß. Sie sind lebhaft. Sie sorgen für Schlagzeilen: Eine Riesenzecke, die Hyalomma, kann das tropische Zeckenfleckfieber beim Menschen auslösen, bei einem Pferdebesitzer in der Nähe von Siegen wurde Anfang August die Krankheit wohl erstmals in Deutschland nach einem Zeckenbiss diagnostiziert. Doch Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim, rät zur Besonnenheit: „Kein Grund zur Panik! Die Zecken kommen nur sehr selten vor, und die Krankheit kann mit Antibiotika sehr gut behandelt werden.“ Im Kreis Esslingen sind zudem keine Krankheitsfälle bekannt, erklärt Albrecht Wiedenmann vom Kreisgesundheitsamt.

2018