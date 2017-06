Als erstes präsentieren die Theatergastspiele Kempf am Donnerstag, 26. Oktober, Ron Williams mit seiner Truppe und dem musikalischen Schauspiel „Onkel Tom’s Hütte“. Es geht um das Schicksal der Sklaven insbesondere um das Leben und Schicksal von Tom und seiner Familie und ihrer Eigentümer in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts in den USA.

