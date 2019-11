Kreis EsslingenFräulein Maier ist gar keines. Stefanie Hartusch schaute sich die vermeintliche Igeldame genauer an und stellte fest: „Das ist ja ein Männchen“. Kein Problem. Gendergerechtigkeit auch im Tierreich. Aus Fräulein wurde flugs Herr Maier – wobei Ähnlichkeiten mit lebenden Personen dieses weit verbreiteten Namens rein zufällig wären. Denn die Namensgebung kam auf besondere Weise zustande: Ihre Tochter Emma, so erzählt Stefanie Hartusch, hatte in einem Theaterstück einmal ein Fräulein Maier verkörpert und wollte, dass der possierliche Igel diesen Namen trägt. Daraus wurde nichts. Doch zum Trost für die unerwartete Umbenennung bekam Herr Maier