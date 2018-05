NürtingenPlatsch! Die schwarze Labrador-Hündin Pia lässt sich ins Wasser fallen und schwimmt hinter dem Ball, den ihr Frauchen an einer Angel vor ihr her zieht. Unermüdlich zieht sie eine ganze Stunde lang im Becken ihre Bahnen. Das kann sie in der Hundeschwimmhalle, die es seit einigen Monaten in Nürtingen gibt – und nur dort. Chefin ist Sabine Bendig. Sie ist Betriebswirtin und hat in ihrer Diplomarbeit einen Geschäftsplan für eine Hundeschwimmhalle erstellt. Vor zwei Jahren eröffnete die Unterensingerin in Ebersbach ihre erste Schwimmhalle, nun ist sie nach Nürtingen umgezogen und hat ihre Becken in einer Fabrikhalle im Industriegebiet in der Au