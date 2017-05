Köngen (pol) - Auf dem Bauern- und Reiterhof eines 48-Jährigen sind am Samstag und Sonntag zwei Mädchen von einem Schäferhund gebissen und so schwer im Gesicht verletzt worden, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden sind, berichtet die Polizei. Eine Siebenjährige war am Samstag bei einem Kindergeburtstag auf dem Hof. Gegen 13.45 Uhr soll sie auf den schlafenden Hund zugegangen sein, um ihn zu streicheln. Der elf Jahre alte Hofhund erschrak, schnappte zu und verletzte das Mädchen im Gesicht. Am Sonntag wollte eine Neunjährige gegen 9 Uhr den frei auf dem Bauernhof laufenden Hund streicheln. Als sie sich zu ihm bückte, biss er ihr ebenfalls ins Gesicht. Der Hundehalter hätte den Hund bis zur weiteren Entscheidung sicher wegschließen oder an die Leine nehmen sollen, was er offenbar erst nach dem zweiten Vorfall auf Anweisung der Polizei gemacht hat. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Ordnungsamt entscheidet nun über weitere Maßnahmen. Der Polizei war zuvor kein Fall bekannt geworden, dass der Hund ein auffälliges Verhalten gezeigt oder gar zugebissen hätte.

