Aichwald

Bereits zum achten Mal brachte der Musikverein Aichelberg (MVA) die Schurwaldhalle in Schanbach mit der Hüttengaudi zum Beben. Rund 800 Festgänger ließen es bei der ausgelassenen Party mal wieder so richtig krachen. Die meisten waren stilecht in Dirndl und Lederhosen gekleidet. Zur Blasmusik 2.0 bei der zünftigen Aprés-Ski-Party herrschte beste Stimmung im Saal.

„Das war 2013 eigentlich zunächst ein nur ein Testpilot“, sagt der erste Vorsitzendes des MVA, Daniel Geiger. Der Grund: Dem Musikverein war damals überraschend der Dirigent abhanden gekommen. Die Verantwortlichen setzen sich zusammen und verpassten dem