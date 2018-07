Köngen325 Bauprojekte nehmen am Europäischen Fassadenwettbewerb 2018 in Bratislava teil. Unter den 36 Finalisten, je sechs in sechs verschiedenen Kategorien, ist auch der Neubau des Hotels Schwanen in Köngen. Also werden sich die Bauherren des „S zwei“, Nicole und Patrick Domon, im Juni auf den Weg nach Bratislava machen. Dem Gewinner jeder Kategorie winkt ein Preisgeld von jeweils 6600 Euro, beim Gesamtsieger sind es 9900 Euro.

„Wir haben nichts dafür getan, wir waren völlig überrascht“, sagt Nicole Domon zum Wettbewerb. Plötzlich kam der Anruf, das Bauprojekt sei unter den letzten sechs seiner Kategorie, dann lagen die Flugtickets nach