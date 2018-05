Holz-Her zieht in „Großen Forst“

NüRTINGEN: Weinig-Gruppe investiert zehn Millionen Euro in Neubau für Tochtergesellschaft - 30 Prozent mehr Fläche

(rik/red) - Die Firma Holz-Her in der Plochinger Straße in Nürtingen plant einen Neubau im Gewerbegebiet „Großer Forst“. Dort kommen die bislang in getrennten Gebäuden befindlichen Bereiche Verwaltung und Service unter einem gemeinsamen Dach mit Ausstellungsräumen und Technologie-Zentrum zusammen. Zehn Millionen Euro investiert die Weinig-Gruppe in das Bauprojekt ihrer Tochtergesellschaft.