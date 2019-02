Leinfelden-EchterdingenHeftig kritisierte Hans-Georg Straub die Billigflüge, die auch in Stuttgart Reisende locken. Sein Sohn sei für 4,90 Euro in die Ferien geflogen, sagte der Teilnehmer beim Fachgespräch der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) im Kreis Esslingen. Bei diesem Preiskampf habe die Bahn keine Chance. Steffen Bilger, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, und Flughafendirektor Walter Schoefer diskutierten mit der Gruppe über die Entwicklung des Luftverkehrs. Das Chaos am Himmel, das im vergangenen Sommer erhebliche Probleme bereitete, war dabei ein zentrales Thema.

