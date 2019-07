OstfildernEinige Veränderungen wird es in Ostfilderns Gemeinderat geben, wenn er sich am Mittwoch, 24. Juli, in seiner konstituierenden Sitzung neu formiert. Die augenfälligste betrifft die Freien Wähler: In ihrer Fraktion gibt künftig Petra Hönschel-Gehrung den Ton an. Die 57-jährige Fachlehrerin aus Ruit, die bisher die Rolle der Stellvertreterin inne hatte, wurde einstimmig zur Nachfolgerin von Theo Hartmann gewählt, der sich nach einem Vierteljahrhundert an der Fraktionsspitze mit 74 Jahren nun auch in den politischen Ruhestand verabschieden wird. Das habe man einvernehmlich so geregelt, sagt Hartmann. Genauso einmütig sei Joachim Dinkelacker zum