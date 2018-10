PlochingenPendlern, die über den VVS eine Halbjahreskarte für das Park-and-ride-Parkhaus am Bahnhof Plochingen beziehen, droht ein kräftiger Preisschub. Der Parkhausbetreiber, die mit der Bahn zusammenarbeitende Contipark Parkgaragengesellschaft, forderte den VVS nach Informationen unserer Zeitung auf, den Preis für die Halbjahreskarte von 150 auf 180 Euro zu erhöhen. Zudem will der Betreiber, dass die Zahl der vom VVS vertriebenen Plätze reduziert wird. Der Grund scheint klar: Pendler, die direkt bei Contipark buchen, zahlen 50 Euro im Monat, also 300 Euro im Halbjahr.

Das Plochinger P+R-Parkhaus direkt neben dem Bahnhof gehört mit 268 Plätzen zu