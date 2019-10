Wendlingen Der Hochwasserschutz in Wendlingen wird in den kommenden Jahren für zehn Millionen Euro ausgebaut. Bereits im November werden am Neckar zwischen dem Heinrich-Otto-Areal und der Autobahn die ersten Bäume gerodet. Nächstes Jahr kommt dann der erste Bauabschnitt auf der Seite des Gewerbegebiets Wert an die Reihe, ab 2022 das rechte Neckarufer. „Derzeit haben Sie nur einen Schutz, der ein Hochwasser aushält, wie es im Schnitt alle 50 Jahre vorkommt“, begründete Richard Zweig vom Regierungspräsidium Stuttgart das Projekt in der Bürgerinformation im Treffpunkt Stadtmitte.

