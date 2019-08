ReichenbachIm Reichenbachtal wächst derzeit ein gewaltiges Bauwerk: Das Herzstück des künftigen Damms fürs Hochwasserrückhaltebecken steht bereits. Rund zehn Meter hoch ist die Betonkonstruktion für die beiden späteren Durchlässe des Reichenbachs. Der Damm rechts und links davon muss noch aufgeschüttet werden. Ziel bleibt die Fertigstellung bis zum Jahresende.

Die Belagssanierung an der Landesstraße nach Lichtenwald haben den Baustellenverkehr zeitweise gestoppt. Aber darauf war man vorbereitet, sagt Matthias Häke vom Ortsbauamt. So lag der Betriebsurlaub der ausführenden Firma in dieser Zeit und danach wurden die Schutz- und Stauklappen