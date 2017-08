Hochschule hilft Reitschulen

NÜRTINGEN: Landwirtschaftsministerium unterstützt Initiative „Kinder ans Pferd“

(red) - „Kinder ans Pferd“ ist der Name einer Initiative, die auf der Grundlage der Abschlussarbeit von Katja Sieberg entstanden ist. Die Studentin graduierte 2014 an der Hochschule Nürtingen zum Bachelor of Science in der Fachrichtung Pferdewirtschaft in. Die Arbeit stellt die besonders positiven Aspekte des frühzeitigen Kontaktes zwischen Pferd und Kind heraus.