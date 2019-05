Kreis EsslingenAuch wenn Rhabarber wie Obst in Süßspeisen verarbeitet wird und im Supermarkt meist bei den Früchten einsortiert ist, so ist Rheum Rhabarbarum, wie er botanisch heißt, doch ein Gemüse. Die essbaren Blattstiele der Nutzpflanze aus der Familie der Knöterichgewächse haben in diesen Wochen Hochkonjunktur. Sie werden wegen ihres erfrischenden, pikant-säuerlichen Geschmacks und des geringen Kaloriengehalts geschätzt und lassen sich zu süß-sauren Kuchen, aromatischem Kompott oder würzigen Chutneys verarbeiten. Die Pflanze, die ursprünglich aus dem Himalaja stammt und imposante Ausmaße annehmen kann, ist winterhart und ein dankbares heimisches