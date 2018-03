Nicht nur Mosttrinker sind Naturschützer, auch wer zu edlen Destillaten der heimischen Klein- und Obstbrenner greift, trägt zum Erhalt der Streuobstwiesen bei. Die Qualität der hochprozentigen Erzeugnisse ist hoch, wie die vielen Auszeichnungen mit Gold- und Silberplaketten bei der Prämierung im vergangenen Jahr in Schanbach belegen. „Von den über 2000 Proben wurden 80 Prozent mit Silber und Gold ausgezeichnet“, berichtet Brigitte Steinwender, die sich gemeinsam mit Klaus Fissler die Aufgaben der Geschäftsstelle in Owen teilt. „Wir können hier in unserem Büro alle Arbeiten für die Mitglieder erledigen. Mit dem