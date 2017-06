Der Duft ist unverkennbar, auch in der dezenten Note fast umwerfend: 2091 Destillate und Liköre in Flaschen nahezu jedweder Form verbreiten ihr Bouquet in einem bunten Gemisch im gekühlten Raum des Herzog-Konrad-Saals der Teckhalle in Owen. Im Laufe des Tages wurden fast 700 Geister aus der Flasche gelassen und in jeweils zwölf Gläser gefüllt - da breitet sich zwangsläufig ein Aroma aus. Zum ersten Mal fand die Landesprämierung für Destillate und Liköre des Landesverbands der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg in Owen statt, davor im Zwei-Jahres-Turnus in Aichwald.

Anzeige /* */ var w =