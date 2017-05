Erfindergeist und hochfliegende Fantasie waren am Wochenende im Freilichtmuseum Beuren gefragt. Ein Flugradwettbewerb erinnerte dort an Gustav Mesmer, der als „Ikarus vom Lautertal“ mit seinen fantastischen, selbst gebastelten Flugapparaten Berühmtheit erlangte. Eines seiner Original-Flugfahrräder ist derzeit in der Ausstellung „Typisch schwäbisch?!“ im Freilichtmuseum zu sehen.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w