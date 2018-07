HochdorfEs ist ein herrlicher Sommerabend, Grillduft liegt in der Luft, bunte Lichterketten sorgen für eine gemütliche Atmosphäre an den voll besetzten Biertischen im Gemeindegarten der evangelische Kirchengemeinde Hochdorf. Rund 240 Gäste haben sich am Samstagabend auf den Weg zum mittlerweile dritten Dachplattenfest der evangelischen Kirchengemeinde gemacht. Der Name hat einen ganz praktischen Hintergrund, wie Martin Abel, der Vorsitzende des Kirchengemeinderats erklärt. „Wir mussten ja im letzten Jahr unseren Kirchturm renovieren und dabei zahlreiche Dachplatten austauschen lassen. So kam es zum Fest-Namen. Die heiße Phase für die Sanierung begann