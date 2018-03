Auf den Nachwuchs kommt es an. Das gilt auch für die Feuerwehr. Wie wichtig die Jugendarbeit genommen wird, zeigte sich am Wochenende in Aichtal. Dort traf sich die Kreisjugend zum Feuerwehrtag. In der jüngeren Altersklasse ging der Wanderpokal an Großbettlingen. In der Gruppe der 15- bis 18-Jährigen gewann Hochdorf. Ohne den Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr ist der Brandschutz vor Ort nicht gesichert, erklärt Kreisjugendfeuerwehrwart Uwe Steck. Man müsse die Jugendlichen motivieren, damit genügend Kräfte für den aktiven Dienst zur Verfügung stehen. Wichtig ist