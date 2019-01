HochdorfGespannt wie ein Flitzebogen sitzen die Dritt- und Viertklässler der Breitwiesenschule am Freitagvormittag auf ihren Stühlen im Foyer. Nach ihnen sind die Erst- und Zweitklässler an der Reihe. Schon bald erklingen die ersten Töne aus dem Musical „Der Schwanenprinz und der Traumkristall“, geschrieben und produziert von den Musicaldarstellern Janet Marie Chvatal und Marc Gremm. An diesem Morgen sind sie einmal mehr in ihre Rollen des König Ludwig II. und Kaiserin Elisabeth geschlüpft, um in Marc Gremms ehemaliger Grundschule ihr Kinderbuch „Der Schwanenprinz – Hüter unserer Träume“ vorzustellen. Geschrieben hat es Janet Chvatal selbst, auch die