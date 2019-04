HochdorfGegen Frühjahresmüdigkeit empfahl Markus Grübel, Präsident des Blasmusikverbandes Esslingen, beim Kreisblasmusikkonzert in der Breitwiesenhalle in Hochdorf die Blasmusik. Das Konzert absolvierten die Musikvereine Notzingen-Wellingen und Hochdorf. Die 60 Musiker aus Notzingen luden zu einer Tour über die Anden ein. Im Stück „Cordilleras de los Andes“ von Arie Malando erklommen sie den höchsten Vulkan der Welt und lernten in Bolivien eine Bergwelt mit eigenem Klima kennen. Dietmar Späth vom Musikverein Notzingen-Wellingen führte kurzweilig durch das Konzert.

Dirigent Rainer Pfister verstand es, alles aus den Musikern rauszuholen. Der