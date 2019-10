HochdorfVier Jahre hat es gedauert von der ersten Idee bis zu den fertig ausgeschilderten Hochdorfer Ortsrundgängen, die der Verein „Historische Gebäude und Ortsgeschichte Hochdorf“ zusammengestellt hat. Auf den zwei Rundgängen erfährt man auf den jeweils gut 90-minütigen Runden viel Interessantes zu historischen Gebäuden und Stätten des Ortes. Einige sind noch vorhanden, an anderer Stelle erinnert ein Foto auf der Infotafel daran, was an dieser Stelle einmal stand. Ein dritter Rundgang führt um den Ort herum. Angesteuert werden unter anderem das Aspenbrünnele, die Ziegelei oder der ehemalige Steinbruch, früher ein bedeutender Arbeitsplatz.