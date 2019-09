HochdorfTara, Güllü und Ben (alle 9 Jahre alt) gehen alle in die Klasse 4a der Hochdorfer Breitwiesenschule und gehören damit zu den Siegern der Aktionswoche „Zur Fuß zur Schule“, die in dieser Woche stattfand. Die 25 Schülerinnen und Schüler der 4a sind dabei besonders fleißig gewesen. Alle sind die komplette Aktionswoche über zu Fuß in die Schule gekommen. Für Tara, Güllü und Ben ist das ganz normal. „Ich bin schon immer in die Schule gelaufen. Ich wohne in der Nähe der Apotheke, das ist nicht weit“, erzählt Tara. Auf den Weg macht sie sich unter anderem mit ihrem jüngeren Bruder und ihrer Klassenkameradin Güllü, die ums Eck von ihr wohnt.

„Laufen