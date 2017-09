Das Otto-Hahn-Gymnasium in Nellingen gleicht einer Großbaustelle. Flure und Fenster sind mit Plastikplanen abgehängt, Baumaterialien stapeln sich, Handwerker sind mit Bohrern und Kreissägen aktiv. Das Lehrerzimmer und die Arbeitsräume der Pädagogen werden neu gestaltet, Toiletten saniert. Bis zum Schuljahresbeginn am 11. September werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Auch an den Außenanlagen wird mit Hochdruck gearbeitet. Dort sind Bagger, Radlader und Lastwagen zugange. Der Belag des Pausenhofs wurde abgetragen, Spiel- und Aufenthaltsflächen entstehen. Sie sollen zum Schulbeginn für die Schüler nutzbar sein. Die Sanierung des Innenhofs allerdings