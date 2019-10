BeurenDer letzte Punkt der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung hat am Montagabend für die größte Begeisterung gesorgt. Es war schon nach 22 Uhr, als Bürgermeister Daniel Gluiber unter „Verschiedenes“ bekannt gab, dass „die Gebäude Linsenhofer Straße 5 und 7 an die Firma JaKo Baudenkmalpflege zum Zwecke der Sanierung verkauft worden sind“. Die Freude und zugleich Erleichterung in den Reihen der Gemeinderäte und über 30 Zuhörer war riesig. Denn damit endet die jahrelange Sorge, dass die aus den Jahren 1561 und 1585 stammenden Gebäude eines Tages vollkommen zerfallen und einstürzen.

Jahrelang haben Bürgermeister Gluiber und sein Vorgänger Erich