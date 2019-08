OstfildernEs ist viertel vor sieben am Freitagabend. Vor dem großen weißen VIP-Zelt auf dem Gelände der Flammenden Sterne im Scharnhauser Park hat sich eine Gruppe sehr gespannter Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung versammelt. In der 17. Veranstaltungsrunde sorgen diesmal Pyrotechnik-Teams aus Indien, Singapur und Schweden für ein buntes Spektakel am Nachthimmel. Die Besuchergruppe erfährt im Vorfeld, was die Pyrotechniker hinter den Kulissen leisten.

Den Auftakt bestreitet an diesem Freitagabend das indische Team um Jitu Desai, dass sich zur musikalischen Untermalung seines Feuerwerks für typische Bollywood-Filmmusik entschieden hat. „Ein