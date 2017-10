Anzeige

Von Peter Stotz

Das Baugebiet Pfandäcker in Thomashardt ist erschlossen. 16 Wohnbauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser stehen zum Verkauf an. Doch Baugrund ist ein rares Gut in der Region und gerade auch in Lichtenwald sehr stark nachgefragt. Um Gedränge zu vermeiden, hatte die Gemeinde daher bereits in der Vergangenheit ein System angewandt, bei dem Bewerbungen um einen Bauplatz schriftlich oder per E-Mail eingereicht werden konnten, die dann in der Reihenfolge des Eingangs geprüft wurden.

Im Fall des neuen Baugebiets wünschte der Gemeinderat allerdings ein anderes Vergabeverfahren. Auf einen Antrag von Ratsmitgliedern hin hatte das Gremium im Juli mit großer Mehrheit beschlossen, dass Bewerbungen um einen Bauplatz nur schriftlich und persönlich abgegeben werden können, um eine nachvollziehbare Reihenfolge des Eingangs der Unterlagen zu gewährleisten.

Bürgermeister Ferdinand Rentschler hatte sich bei dieser Entscheidung der Stimme enthalten und davor gewarnt, „ein in zehn Jahren bewährtes Verfahren“ zu kippen. „Wir mussten mit sehr vielen Bewerbungen rechnen, da war das Chaos doch absehbar“, sagt er. Der weitere Fortgang der Dinge hat nun Rentschlers Befürchtungen bestätigt und aufgezeigt, dass sich der Gemeinderat mit seinem Beschluss keinen großen Gefallen getan hat.

Als Stichtag zur Abgabe der Unterlagen war der Montag nach der Bundestagswahl festgelegt worden. Doch es zeigte sich, dass man nicht nur auf der Schnäppchenjagd beim Super-Sonder-Rausverkauf mit Erstaunlichem rechnen muss. Bereits am Freitag zuvor nämlich fanden sich die ersten Bewerber auf der Rathaustreppe ein, fest entschlossen, ihre Spitzenplätze in der Warteschlange zu verteidigen und dafür auch dort das Wochenende zu verbringen.

Doch statt des vermeintlichen Spaziergangs, den die so errungene Spitzenposition versprach, erwies sich der Weg zum Bauplatz zu einem Hindernislauf mit offenem Ausgang. „Die Situation ist sehr schnell völlig unübersichtlich geworden und wir mussten dazu auch noch allein schon wegen der Briefwahl den Betrieb im Rathaus gewährleisten“, erzählt Rentschler.

Nach einer Beratung mit seinen ehrenamtlichen Stellvertretern Karin Heuberg (LBL) und Andreas Müller (CDU) gab die Verwaltung am Freitagnachmittag schließlich Wartemarken an die Bewerber vor dem Rathaus aus, die die Reihenfolge bei der Abgabe der Unterlagen festlegten. Da sich auch am Samstag und am Sonntag Schlangen vor dem Rathaus bildeten, wurden weitere Marken ausgeteilt. „Es war nichts anderes machbar, um die öffentliche Sicherheit aufrecht zu erhalten. Wir konnten das nicht einfach laufen lassen und womöglich zuschauen, dass die Menschen dort drei Tage lang campieren“, sagt Rentschler.

Doch die Entspannung währte nur kurze Zeit. Eine Schlange von rund 50 Bewerbern zog sich am Montag über den Dorfplatz in die Hauptstraße. Nicht jeder von ihnen war mit einer Wartemarke ausgestattet, was nach Berichten von Beobachtern zu Unsicherheiten über den korrekten Platz in der Warteschlange und zu Disputen führte. „Und weil unser Dorfplatz sehr klein ist, war da zeitweise kein Durchkommen mehr. Dazu sind die meisten mit dem Auto gekommen – es war ein unglaubliches Durcheinander“, berichtet Rentschler.

Wie Rentschler sagt, sei dabei auch schnell klar geworden, dass die vom Gemeinderat erhoffte Transparenz beim Eingang der Unterlagen nicht erreicht wurde und das Vergabeverfahren damit sein Ziel verfehlt hat. Bei einer Sondersitzung des Gemeinderats bereits zwei Tage nach dem misslungenen Start hat das Gremium daher einstimmig beschlossen, das Vergabeverfahren vollständig aufzuheben. „Für die Menschen, die sich beworben haben, ist das natürlich ärgerlich. Aber es ist gut, dass der Beschluss gefasst wurde. Wenn man sieht, dass etwas überhaupt nicht gut läuft, sollte man es gründlich überdenken“, sagt Rentschler. In der Gemeinderatssitzung am 24. Oktober werde das Thema noch einmal beraten. „Wir werden ein transparentes und faires Verfahren finden“, stellt er in Aussicht.