Köngen - Im Einsatz für Menschen in Nepal ist Matthias Dold, der Leiter des Jugendhauses „Trafo“. Der Gründer der Initiative „Köngen hilft Nepal“ ist derzeit für mehrere Monate in dem südasiatischen Land, um die verschiedenen Hilfsprojekte zu besuchen, die seine „Aama Smirti Foundation“ unterstützt (deutsch übersetzt etwa: Mutter der Armen). „Weil wir die Menschen dort kennen und immer wieder selbst im Land sind, kommt die Hilfe auch direkt an“, sagt seine Lebensgefährtin Annett Köber. Die Stuttgarterin arbeitet in den Hilfsprojekten mit.

Sie war im Frühjahr ebenfalls in Nepal, um sich ein Bild von den Projekten zu machen. Nicht nur die