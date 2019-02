AltbachWie hat dieses Unglück passieren können? Zumindest in Altbach ist das seit dem vergangenen Wochenende die vermutlich meistgestellte Frage. Dass bei einer Heizöllieferung ein ganzes Haus ausbrennen kann, verwundert nicht nur. Es schockiert auch. Wie berichtet, war es am Samstagfrüh beim Betanken eines Heizöltanks in einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße zunächst zu einer Verpuffung gekommen. Und plötzlich stand nicht nur der Kellerraum in Flammen, sondern schnell auch das komplette Gebäude. Ob tatsächlich eine zerborstene Bauleuchte der Auslöser war, wie zunächst vermutet, ist fraglich. Heizöl gilt zwar als feuergefährlich, aber nicht als