Hilfe für die Partner von Süchtigen

KREIS ESSLINGEN: Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke unterstützt auch die Angehörigen von Abhängigen

(red) - Angehörige von Suchtkranken sind ganz besonderen Belastungen ausgesetzt. Um sie zu stärken, bietet die Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke in Nürtingen seit drei Jahren die Angehörigenberatung CRAFT (Community Reinforcement and Family Training) an.