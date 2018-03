Den Morgen des Karfreitags wird Matthias Baumann aus Tübingen wohl sein ganzes Leben lang nicht vergessen. „Da war dieses unglaubliche Getöse“, erzählt der Unfallchirurg, der im Paracelsus-Krankenhaus in Ruit arbeitet. Ein lautes Rumpeln in nächster Nähe, auf das eine tiefe, unheimliche Stille folgte. Vor dem Zelt im Basislager des Mount Everest blickte er auf eine gigantische Schneewolke. 16 Sherpas wurden an diesem Morgen von einer Eislawine erschlagen, die sich im Khumbu-Eisfall gelöst hatte.

Baumann koordinierte die Erstversorgung der geretteten, zum Teil schwer verletzten Opfer. Danach besuchte er