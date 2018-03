Hilfe bei der Berufswahl

NEUHAUSEN: 38 Unternehmen beteiligen sich am Programm „Betriebs-Ferien“ des Landkreises

Sich mit 15 Jahren oder sogar noch früher für einen Beruf entscheiden zu müssen, ist für Jugendliche eine große Herausforderung, weiß Landrat Heinz Eininger. Deshalb will ihnen der Landkreis helfen, in einem „sehr frühen Stadium“ verschiedene Berufe und Firmen kennenzulernen. Mit den „Betriebs-Ferien“ bietet er seit fünf Jahren eine Möglichkeit dazu. 38 Unternehmen und ­Institutionen beteiligen sich in den Sommerferien an dem Programm.