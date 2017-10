Anzeige

(hf) - Zweieinhalb Wochen noch bis zum Showdown in Altbach. Am 12. November wird in der 6000-Einwohner-Gemeinde ein neuer Bürgermeister gewählt. Wer auf dem Chefsessel im neuen Rathaus Platz nehmen darf, entscheidet sich in einem Dreikampf. Martin Funk, Martina Fehrlen und Andre Trippe streiten sich um den Posten. Wer die besten Chancen hat, wird sich am Donnerstag ab 19 Uhr beim EZ-Forum in der Gemeindehalle zeigen. Mehr vom Forum am späteren Abend.