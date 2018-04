OstfildernMehr Spaß, mehr Liebe“, das sind zwei Tipps von Armin Wöhrle, um Herz-Kreislauferkrankungen vorzubeugen. Natürlich hatte der Leitende Kardiologe am Klinikum Esslingen in seinen Vortrag noch viel mehr Informationen über Bewegung, Ernährung, Rauchen und Alkohol eingebaut. „Das meiste wissen wir, wir müssen es nur umsetzen“, sagte er beim Gesundheitstag der Herzsportabteilung des TV Nellingen. Im Vereinsheim an der Akademie drehte sich alles um Aufklärung und Mitmachangebote, Prävention und Angebote der Rehabilitation. Interessierte konnten den Blutdruck, Blutzuckerspiegel und die Venen messen lassen, Paralleltandem fahren und sportpraktische