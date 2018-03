NeuhausenNach einem Unfall mit dem Fahrrad ist der Schüler ganz benommen. Paulina ruft sofort ihre Lehrerin. Die informiert den Rettungsdienst, damit dem Jungen geholfen wird. „Erst mal ist es wichtig, dass die Patienten beruhigt werden“, sagt die Achtklässlerin, die sich in Neuhausen an der Friedrich-Schiller-Schule als Schulsanitäterin ausbilden lässt. Wie hilft sie ihren verletzten Mitschülern in einem solchen Fall? „Ich frage sie, was ihre Lieblingsfarbe ist. Dann denken sie an was Schönes.“

Die Sani-Ausbildung ist nur ein Baustein im Erste-Hilfe-Konzept der Werkreal- und Realschule, die seit zwei Jahren Gemeinschaftsschule ist. Die