DenkendorfVor 44 Jahren startete Vater Franz Pöschl zu Weihnachten den ersten Forellenverkauf aus eigener Zucht in Denkendorf. Damit hat der Gründer der Körschtal-Forellenzucht sein Hobby zum Beruf gemacht. Zuvor ist er, wie sein Sohn Hermann Pöschl berichtet, jedes Wochenende losgezogen und hat ein passendes Grundstück für den geplanten Betrieb gesucht. In Denkendorf an der Körsch wurde er schließlich fündig. „Die Wiese war nutzlos und hatte einen dauerhaft sumpfigen Grund“, erinnert sich Pöschl.

Die Befragung der Nachbarn bestätigte die Hoffnung des Firmengründers: Die Wiese war immer sumpfig und musste demnach eine Wasserquelle haben. „Mein