Filderstadt - Für 100 Millionen Euro baut die Firma Herma in Filderstadt-Bonlanden zwei Fabrikgebäude. Eine Halle nimmt die Produktion von Etikettiermaschinen auf, die derzeit noch in Deizisau hergestellt werden. Diesen Standort gibt der Etikettenspezialist auf. Das Gelände wurde bereits 2016 an den Maschinenbauer Index verkauft.

2015 habe sich die „einmalige Chance“ ergeben, das Unternehmen in Filderstadt zu konzentrieren, sagt Sven Schneller, der Vorsitzende der Geschäftsleitung. Direkt gegenüber dem Hauptsitz konnte Herma das Gelände des Strickmaschinenherstellers Sulzer & Morat übernehmen. „Wir haben uns in Deizisau fast 50 Jahre wohl