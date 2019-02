Filderstadt (red)Das neue Werk in Bonlanden ist vermutlich weltweit die „modernste Fertigung für Etikettierer und Etikettiermaschinen“. Davon geht die Firma Herma aus, die das Werk an ihrem Hauptsitz nach 13-monatiger Bauzeit in Betrieb genommen hat. Rund 20 Millionen Euro hat der Spezialist für Selbstklebetechnik investiert. Den Geschäftsbereich Etikettiermaschinen in Deizisau gibt er auf. Nun sei „das ganze Know-how der Selbstklebetechnik“ auf einem Areal gebündelt: Haftmaterial, Etiketten und Etikettiermaschinen. Das sei branchenweit einzigartig, erklärt die Geschäftsführung.

Die Kapazitäten in Deizisau seien nach der raschen Expansion der